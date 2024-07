Olimpíadas 2024 embaralha programação da Globo; veja o que vai sair do ar

Com o início dos Jogos Olímpicos nesta semana, a TV Globo fará alterações significativas para a exibição das principais disputas esportivas. Por conta do fuso horário em Paris, os programas exibidos no período da manhã e da tarde serão os mais afetados. Veja as datas e atrações fora do ar durante a Olimpíadas:

Entretenimento

Encontro com Patrícia Poeta