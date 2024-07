A Casa do Dragão: Rhaenyra e Mysaria são um casal nos livros? Entenda

A relação das duas não está nos livros

Em "Fogo & Sangue", Mysaria é amante de Daemon. Na série, ela foi usada pelo príncipe para irritar Viserys. No livro, no entanto, ela chega a engravidar e causa uma briga entre Daemon e o irmão, mas acaba perdendo o bebê. Diferentemente da versão da série, ela não vai à Pedra do Dragão, mas ajuda Daemon a contratar os assassinos Sangue e Queijo diretamente de Porto Real. Depois, os dois se reúnem na corte de Rhaenyra.

Rhaenyra não se importa com o affair do marido. O livro explica: "Ainda que os anos tenham alargado seu corpo antes tão esbelto e gracioso, o príncipe Daemon continuou tomado de encanto por [Mysaria] e a chamava todas as noites, aparentemente com anuência da rainha Rhaenyra. 'Que Daemon sacie seu apetite onde quiser', teria dito ela. 'E eu farei o mesmo'".

No entanto, alguns veem indícios de que Rhaenyra é bissexual. O livro diz que, quando a filha de Viserys era casada com Laenor, ela passou a gostar "mais e mais" da cunhada Laena, que ia visitá-la com Daemon: "Com Derivamarca e Pedra do Dragão tão próximos, Daemon e Laena costumavam visitar a princesa, e ela a eles. Muitas vezes eles voavam juntos em seus dragões, e a dragão-fêmea da princesa, Syrax, gerou vários ovos". Quando Laena morreu, Rhaenyra se juntou a Daemon numa vigília ao lado do cadáver da cunhada.