Maquiador das famosas é encontrado morto; Polícia Civil investiga caso

Giulliana Marak, amiga de Vinicius, contou que o rapaz sofria de depressão. A família suspeita de suicídio. "Eles [a família] estão contando a verdade para servir de alerta para outras pessoas que passam por isso em silêncio. Foi entre 5h e 6h da manhã de segunda-feira", disse Giulliana, em conversa com a reportagem.

Procure ajuda. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Virginia Mendes, primeira-dama de Mato Grosso, lamentou a morte por meio de publicação no Instagram. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do querido Vinicius, que já foi meu maquiador. Vinicius não era apenas um excelente profissional, mas também uma pessoa maravilhosa, sempre gentil e atenciosa."

Vinicius atendeu várias famosas ao longo da carreira, a exemplo de Juliette, Mariana Ximenes e Ticiane Pinheiro.