Filha de Faustão diz que pai aprovou noivado antes: 'Guardou segredo'

Lara Silva, 25, filha de Faustão, 74, sobre o pedido de noivado em entrevista a Quem.

O que aconteceu

Julinho Casares, noivo de Lara, contou que a família de Lara soube primeiro que ele a pediria em casamento. "Já estava decidindo onde eu ia fazer e quando, já sabia que ia ser esse ano. Conversei muito com meu sogro, com a minha sogra, pedi sugestões de lugares. Aí a gente tinha uma viagem marcada para Londres e eu aproveitei e pedi a Lara em casamento, porque é um lugar que ela gosta muito, ela morou lá cinco anos. Então, pensei que não tem lugar melhor para pedir do que lá"

Julinho elogiou os sogros ao garantir que foi aprovado por toda a família antes mesmo da própria noiva. "Ele [Faustão] até brinca, ele fala: 'Você já é da família muito antes'. Até porque eu sempre frequentei muito a casa dele, porque o João Guilherme é meu irmãozinho, agora é irmão e cunhado. Ele é um cara sensacional, não é porque é sogro, mas é um cara fenomenal, todo mundo que conhece sabe disso, então ele sempre ficou muito animado com a ideia"