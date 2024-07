Ex-panicat estava embriagada ao agredir PM, diz laudo: 'Hálito etílico'

Splash não conseguiu contato com a defesa de Ana Paula. O espaço segue aberto para manifestação. A reportagem procurou o MPSP, mas não obteve retorno.

Ana Paula Leme integrou o elenco do extinto humorístico Pânico. Ela também participou do reality Casa Bonita, do Multishow. No Instagram, a artista soma cerca de 175 mil seguidores. Ainda, ela já foi eleita Miss Reef Brasil e posou para as páginas da Playboy.