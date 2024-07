De HQs a Crepúsculo: Como a San Diego Comic-Con virou força da cultura pop

A San Diego Comic-Con 2024, também conhecida com SDCC, acontece entre os dias 25 e 28 de julho deste ano em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. A convenção é bastante importante para a cultura pop e inspirou outros tantos eventos ao redor do mundo — como a CCXP, aqui no Brasil.

A feira ganhou grande destaque em 2008, quando os fãs de "Crepúsculo" participaram da SDCC. A celebração aconteceu no Hall H, o maior auditório do evento, e tornou o espaço ainda mais icônico. Foi a saga, também, a responsável por dar o pontapé no fenômeno das filas quilométricas para o Hall H, frequentemente formada por fãs dispostos a virar noites para ficar um pouco mais perto de seus ídolos.

A San Diego Comic-Con também se tornou palco de anúncios célebres dos filmes da Marvel e da DC, e de séries como "Game of Thrones" e "The Walking Dead". Foi lá onde, por exemplo, o estúdio de Kevin Feige anunciou todos os seus planos pós-"Vingadores: Ultimato", com um grande time de astros incluindo Natalie Portman e Angelina Jolie.