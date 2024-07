Suzana Pires revela que precisou fazer terapia para se demitir da Globo

A artista destacou que a terapia a ajudou a encerrar o contrato sem sentir "ranço" ou "mágoas" da empresa. "O que mais me faz está bem hoje, sem ranço, é que eu fui fazer terapia para conseguir sair da Globo e conseguir não sair com mágoas, sair entendendo o que aconteceu, com muitas parcerias artísticas incríveis, gostando da empresa que me deu a possibilidade de ter duas carreiras. Hoje eu trabalho com muitas pessoas da Globo fora da Globo, tenho muitos amigos lá, e acho que é uma baita empresa que está se renovando".

Ela também contou que o desejo de sair surgiu quando a Globo passou a reprovar projetos que ela apresentava como autora. "Sentia a necessidade sair como autora antes, porque eu apresentava vários projetos e eles não estavam agradando, e eu também já não queria mais escrever novela naquele momento, queria me experimentar em outras coisas. Eu tentava abrir camimho lá dentro, mas estava difícil".

Suzana Pires ressaltou que o mercado artístico mudou e se antes a Globo era a única opção, hoje há muitas possibilidades. "A Globo para mim tinha um significado de 'se eu não estiver aqui onde vou trabalhar?' porque só tinha lá quando eu comecei nos anos 1990. Sem a Globo você não pagaria seus boletos como artista, só que o mercado foi mudando, mas as nossas emoções demoram a entender as mudanças das coisas, então eu precisei cuidar disso para enxergar a Globo apenas como mais uma empresa e que eu posso trabalhar em outras empresas, internacionalizar meu trabalho. Foi uma busca dessa visão que eu fui ter [na terapia]".