Irene Ravache nega procedimentos com envelhecimento: 'Não mexi no rosto'

Irene Ravache, 79, detalhou sobre a recusa de procedimentos estéticos com o envelhecimento e comentou sobre seus próximos trabalhos.

O que aconteceu

A atriz se declarou transgressora por não fazer procedimentos estéticos no rosto com o envelhecimento. "Oitenta anos é só um número, mas um número que tem uma marca. Seja como for, não mexi no meu rosto. Fui envelhecendo com ele. Tomei essa decisão porque posso me ver com essa idade. Eu aguento. E isso é transgressor", pontuou em entrevista ao Globo.

Ela destacou a importância da comunicação com o público em seus espetáculos: "Não priorizei a montagem de textos clássicos. Optei por peças que reverberam de modo imediato na plateia. As pessoas me falam sobre a importância que determinada peça que fiz teve nas vidas delas".