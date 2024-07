SBT troca Prime Video por Disney+ para exibição de sua nova novela

A trama de "A Caverna Encantada" conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna.