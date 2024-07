Chicão cai para trás com chegada de nova moradora na pensão

No capítulo de terça-feira (23), da novela "Família É Tudo" (Globo), ao avistar Vênus, Tom se afasta de Maya, que sugere que o rapaz conte a verdade para a ex.

Murilo é libertado da cadeia. Ana afirma a Luca que foi Murilo quem pagou para ela armar contra ele. Ernesto se assusta com as exigências de Andrômeda para continuar com sua carreira.

Chicão se incomoda com a chegada de Sheila à pensão. Plutão alerta Nicole sobre Hans. Netuno/Léo descobre sobre seu passado ao conversar com Enéas. Nildes obriga Eva a trabalhar na rua. Murilo e Electra se entendem.