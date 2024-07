Branco Mello, dos Titãs, passará por nova cirurgia para retirar tumor

Terceira cirurgia

Branco Mello já se submeteu a outras duas cirurgias para retirar tumores. Em 2021, ele removeu um tumor na hipofaringe. Em outubro do ano passado, retirou um pequeno tumor da língua.

O músico foi diagnosticado com câncer na laringe em 2018, quando passou pelo primeiro tratamento. A doença foi novamente identificada em 2021, quando fez a primeira cirurgia.

Branco gravou recentemente uma versão de "É Preciso Saber Viver" com o Coral Sua Voz, formado por pacientes do Hospital A.C. Camargo que precisaram retirar a laringe e cordas vocais em razão do câncer. O vídeo foi publicado na última quinta-feira (18) no canal do hospital.