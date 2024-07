O que fazer com as crianças nas férias nos dias de frio?

Em julho, mês de férias, São Paulo chega a temperaturas bem baixas. Pensando nisso, Splash reuniu opções para se reunir com as crianças sem se preocupar com a previsão do tempo. Veja:

Museu da Imaginação

O espaço cultural promove Ciência, Artes e Tecnologia em uma experiência capaz de trazer aos visitantes conhecimento por brincadeiras e experiências. Tem uma área de quase 7 mil metros quadrados indoor com mais de 12 exposições interativas, instalações imersivas e atividades lúdicas, estacionamento, cafeteria e loja.