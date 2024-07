Letícia Colin e Michel Melamed se separam após 9 anos juntos

Letícia Colin, 34, e Michel Melamed, 48, estão separados há alguns meses.

O que aconteceu

Eles seguem vivendo no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada à revista Quem. Splash entrou em contato com a atriz e aguarda retorno.

Ex-casal prepara a adaptação para o cinema do espetáculo "Um filme argentino". Na peça, o casal Claudia e Claudio discute pela "enésima vez" e ela sai de casa.