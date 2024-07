Filha atualiza estado de saúde de Mingau após cirurgia no cérebro

Isabella Aglio, filha de Mingau, disse que a cirurgia do pai deu certo. O músico do Ultraje a Rigor colocou uma prótese no crânio dez meses após levar um tiro.

O que aconteceu

Filha de Mingau tranquilizou os fãs do músico. "Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, graças a Deus! Obrigada pelas vibrações positivas", escreveu ela nos stories.

O músico colocou uma prótese no crânio após levar um tiro. Ele foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, em Paraty, no Rio de Janeiro.