Faro é criticado por pagar escola de R$ 4.000 para filhas e citar humildade

Rodrigo Faro está sendo criticado ao revelar que suas filhas estudam no Mackenzie, colégio de elite de São Paulo. Na mesma fala, o apresentador disse que a escolha foi para ensinar "humildade".

O que aconteceu

Faro afirmou que filha estudam em colégio de elite. Em participação no Marçal Talks, há cerca de duas semanas, o apresentador falou que as filhas estudam no Colégio Mackenzie.