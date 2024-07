Após revelar segredo, Guto beija mulher amada em 'Família É Tudo'

No capítulo de sábado (13), da novela "Família É Tudo" (Globo), Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita.

Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada. Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude.

Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora. Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro.