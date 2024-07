Shelley Duvall se afastou de Hollywood: 'Não é só velhice, é violência'

Ao ser questionada sobre o que quis dizer com "violência", Duvall explicou que pessoas se voltaram contra ela. "Como você se sentiria se as pessoas fossem realmente legais e, de repente, elas se voltassem contra você? Você nunca acreditaria nisso, a menos que acontecesse com você. É por isso que você se machuca, porque você não consegue acreditar que é verdade."

Shelley Duvall, aos 73 Imagem: Eric Ryan Anderson

Dan Gilroy, 76, marido de Duvall há mais de 30 anos, disse ao jornal que "todos se interessam por histórias de fracassos". "Está em toda a internet: 'Olhe para ela agora' e 'Você não vai acreditar na aparência dela agora'. Toda celebridade recebe esse tratamento."

O The New York Times usa como exemplo a participação da atriz no programa "Dr. Phil", em 2016, no qual a história de Shelley Duvall foi explorada de maneira sensacionalista. O episódio tinha como objetivo falar sobre o estigma das doenças mentais, mas foi bastante criticado por explorar a atriz.

A trajetória de Duvall não foi fácil. Ela sofreu bastante durante as gravações de "O Iluminado", de Stanley Kubrick, que a forçava a gravar mais de 120 vezes a mesma cena, além de tratá-la mal de propósito.