Deolane x Fiuk: por que gostamos de acreditar em histórias falsas?

Engajamento

Fiuk e Deolane são vizinhos em bairro luxuoso de SP Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda que Deolane classifique o episódio como uma simples "brincadeira", a própria fala da influenciadora indica que ambos tinham consciência do efeito prático da novela. "Nossas conversas foram claras que aquilo era conteúdo, uma brincadeira [...] Deu bom, deu repercussão. Você [Fiuk] começou a ascender de novo. Você veio me agradecer um contrato milionário que assinou com a nossa brincadeira."

Pessoas que alcançam tamanha exposição no ambiente virtual dificilmente estão sozinhas. "Existe uma equipe de marketing e mídias sociais muito preparada para aumentar a exposição e engajamento de ambos. O que podemos realmente afirmar é que a narrativa foi bem articulada", avalia Muniz.

Deolane é um fenômeno das redes sociais. A influenciadora digital soma mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram. O sucesso também se repete no TikTok, onde cada vídeo ultrapassa com facilidade um milhão de visualizações. A média de engajamento no Insta está em 2,5 milhões, de acordo com dados da ferramenta Social Blade.

Fiuk, por outro lado, nasceu famoso (nepo baby que fala?). Ele é filho de Fábio Jr., um dos cantores mais conhecidos do Brasil, e chegou a participar de produções na televisão. A popularidade nas redes sociais aumentou significativamente durante o BBB 21. O rapaz, que entrou no programa da Globo com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, já estava com mais de 4,1 milhões ao final da edição.