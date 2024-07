Marcelo Rossi diz como decidiu se tornar padre: 'Encontro pessoal com ele'

[Escolho as músicas] nas missas, com a multidão. Vou dando a letra antes para as pessoas cantarem junto [...], e passou pelo povo, e o povo começou a cantar, aí eu escolho gravar. Confesso a vocês que quando cantei pela primeira vez "Noites Traiçoeiras", não teve como [não gravar].

No palco da atração de Serginho Groismann, ele levou os convidados ao delírio ao cantar "Erguei as Mãos", "A Casa É Sua" e "Deus Está Aqui (Noites Traiçoeiras)".

Sandra de Sá celebra 45 anos de carreira no Altas Horas Imagem: Divulgação/Globo

Outra convidada do Altas Horas é Sandra Sá. Ela está iniciando as comemorações de 45 anos de carreira e traz histórias com Tim Maia. "O Junior Mendes chegou na minha casa e falou 'o Tim tem uma música pra você', e eu tinha só um ano de carreira, mais ou menos [...], respondi 'ah, o Tim Maia tem uma música pra mim?! Você 'tá' de brincadeira comigo!' [...]. E aí ele pegou o telefone, discou e falou 'É ela', e então passou o telefone pra mim [...]. Era o Tim Maia, ficamos conversando um tempão e aí ele disse 'E tem mais, vou gravar contigo!'. E foi lindo [...]. Tim era um cara de coração incrível, e esta é uma coisa que as pessoas pouco comentam [...]."

Gravação do Altas Horas ainda contou com Chico César, Zeca Baleiro, Sandra Sá e Ferrugem. Eles abrem o coração para contar sobre suas grandes relações de amizade no mundo da música.

O Altas Horas - Especial de gêneros musicais vai ao ar a partir das 22h25, do próximo sábado (13), na Globo.