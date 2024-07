Juíza anula julgamento de Alec Baldwin após ação da defesa

Na quinta-feira (11), o assunto foi abordado no julgamento, quando a defesa de Badwin interrogou uma perita. Ela confirmou ter recebido as balas e as deixado fora do caso, seguindo ordens.

Na sexta-feira (12), as balas foram levadas para o julgamento e a defesa solicitou que o julgamento fosse anulado com base no processo ter sido comprometido. A juíza aceitou a apelação.

O que você precisa saber

Alec Baldwin foi indiciado por homicídio culposo. O caso será analisado por um júri popular, que pode condená-lo a até um ano e meio de prisão.

Ele afirma que não apertou o gatilho. O ator diz que a pistola disparou após ele puxar o cão — dispositivo na parte de trás da arma que precisa ser acionado antes do gatilho.

Não se sabe quem levou as balas reais à gravação. Em abril, um júri condenou a armeira Hannah Gutierrez aos 18 meses de prisão por homicídio culposo. Na acusação, a promotoria a responsabilizou pelo fato de a pistola estar carregada com balas reais, e não de festim.