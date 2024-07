Gracyanne Barbosa come marmita congelada e ovo estragado

Gracyanne explicou que nenhum estabelecimento no aeroporto podia esquentar os potes. "Antes que falem, no aeroporto, nenhum estabelecimento pode esquentar. Eu prefiro comer gelado do que [ingerir] outra coisa que não sei como foi feito ou que não faz parte da minha dieta".

Ao pousar no Rio, a empresária foi recebida por um amigo, que levou sua refeição seguinte. "Falei 'traz um ovinho para mim', e ele trouxe cedo. Ou seja, tinha uma comida congelada e, agora, uma estragada".