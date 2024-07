Ex-crush grunge das garotas, Evan Dando retorna ao Brasil com os Lemonheads

Pergunto sobre o atual sucesso das bandas dos anos 1990 com a geração Z, e Dando responde de forma pragmática. "Os verdadeiros anos 1990 foram os anos 1960, musicalmente falando", sentencia.

Na década de ouro do grunge, Dando lutou com problemas pessoais, como abuso de drogas e constantes desentendimentos com outros artistas. Na superfície, porém, sua produção continuou estável, e, em 1993, com o disco "Come on Feel the Lemonheads", viria o grande hit da carreira, "Into Your Arms", que virou trilha de namorados com calças rasgadas e camisas de flanela.

Evan Dando à frente dos Lemonheads durante show em Londres em 1993 Imagem: Brian Rasic/Getty Images

"Já fiz muitas coisas malucas, então estou feliz de ter a Antonia para fazer algumas ligações por mim. Sim, porque nem todo mundo atenderia minha ligação", acredita. Talvez. Mas com certeza muita gente ainda comprará ingressos para ver The Lemonheads de pertinho. Eis a sua chance.

Lemonheads no Brasil

Belo Horizonte