'Bunker dos bilionários': conheça ilha onde Gisele será vizinha de ex

Ponte de acesso ao Indian Creek Village Imagem: Reprodução / indiancreekvillagefl.gov

Apesar do luxo, o esgoto do local ainda é coletado por meio de fossas sépticas. De acordo com a Bloomberg, as calçadas também só foram feitas nos últimos anos.

Seleto grupo de moradores. Além de Gisele Bündchen, nomes como Jeff Bezos, Tom Brady e Ivanka Trump fazem parte do seleto grupo de moradores da ilha. O cantor Julio Iglesias também tem propriedade lá, e a modelo brasileira Adriana Lima morou na ilha até 2022.

Negócio milionário. Preço médio de listagem do Indian Creek em setembro de 2023 foi de US$ 49,5 milhões (R$ 267,6 milhões), de acordo com um relatório do mercado imobiliário da Rocket Homes. Jeff Bezos, por exemplo, pagou US$ 79 milhões (R$ 427 milhões) em uma de suas duas mansões na área, enquanto Ivanka Trump pagou US$ 24 milhões (R$ 130 milhões) e Tom Brady pagou US$ 17 milhões (R$ 92 milhões).

Ao todo, são somente 41 lotes ao redor da ilha de cerca de 120 hectares. Isso garante que cada mansão tenha vista para a água. O local conta com uma única estrada, a Indian Creek Island Road.