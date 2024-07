Amor por Taty e treta com Fê: Quem é Fellipe, expulso de A Grande Conquista

Expulsão. Fellipe foi expulso do reality hoje (12). Segundo um comunicado enviado à imprensa, a eliminação se deve ao fato de Fellipe "infringir normas militares". "Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição", dizia a nota. Na Mansão, os jogadores souberam que Fellipe saiu por conta de um "processo interno" do Batalhão Militar do Espírito Santo.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista 2: O que você achou da expulsão de Fellipe? Mais que justa! Ele violou normas militares Reprodução/PlayPlus Não gosto dele, mas não custava esperar mais um pouco? Reprodução/Record Muito injusta! Ele não merecia Reprodução/PlayPlus

