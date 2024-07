'No Rancho Fundo': Após acreditar em mentira, Seu Tico Leonel beija Deodora

Seu Tico Leonel começa a cair na mentira e a dona do cabaré continua com a armação. "Tu chegou com esse coração puro. Com suas palavras amigas... A primeira pessoa que me tratou como um ser humano...", diz.

Deodora declara seu amor para o homem e os dois se beijam. "Eu lhe amo, Seu Tico Leonel! Lhe amo, lhe amo, lhe amo!", afirma.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.