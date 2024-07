Lizi chora e diz estar com 'psicológico ferrado': 'Desse jeito, eu saio'

Lizi desabafou sobre seu cansaço em A Grande Conquista 2 (Record) na manhã de hoje (11).

O que aconteceu

Emocionada, Lizi desabafou com Guipa sobre estar na berlinda. "Eu tô de boa, não tô nem aí. Já tô com meu psicológico todo ferrado, não aguento mais. Se for para ficar assim, desse jeito, eu saio", disse.