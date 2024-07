Latino diz que está quitando dívidas milionárias e explica situação

Ele ainda paga pensão alimentícia para grande parte dos filhos dos 10 filhos que tem. Alguns deles já são maior de idade e não recebem mais o direito. "Quem não deve impostos? Tenho um acordo e estou pagando, como todo brasileiro. São impostos que vieram lá de trás e juntaram com a pandemia. Ou pago minhas pensões, ajudo quem tenho que ajudar, ou fico pagando [impostos]. Freio uma coisa ou freio outra. A mídia aproveita muito isso".

Latino apontou que quanto mais você ganha, mais você gasta. "Quero que você me cate uma pessoa que não tem um acordo judicial, um tipo de acordo tributário, isso faz parte do brasileiro. Quem não tem dívida, não ganha dinheiro, quanto mais você ganha, mais você adquire dívidas, faz parte do DNA do brasileiro. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tenho processo como uma empresa, sou uma empresa".