Geisy Arruda posa sem biquíni inferior e faz cão de tapa-sexo: 'Reclama'

Geisy Arruda, 35, divulgou registros de um dia de sol à beira da piscina, enquanto descoloria os pelos do corpo.

O que aconteceu

Nas imagens, compartilhadas nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital posa de biquíni vermelho cavado, acompanhada de seu cachorro de estimação, Mike, da raça yorkshire. "Quais são as reclamações? Reclama, reclama!", ironiza ela para o mascote enquanto este late.

Em um dos vídeos divulgados, Geisy se preocupa pelo fato de estar tomando o sol com Mike no colo. "E agora? Como é que vou me bronzear? Vou ficar com a marca do meu bebê [no corpo]?", brinca ela.