Fim do 1º casamento de Iza também foi conturbado e teve acordo milionário

Na noite desta quarta-feira (10), Iza colocou fim no relacionamento com Yuri Lima por meio de um vídeo no Instagram. A cantora afirmou ter sido traída pelo jogador. Em 2022, a artista anunciou o fim de seu casamento com Sérgio Santos, que esteve cercado de especulações.

O que aconteceu

Após quase quatro anos juntos, Iza também usou as redes sociais para revelar o rompimento com o produtor musical. Os dois tinham se casado em 2018 com direito a uma grande festa no Outeiro da Glória, Rio de Janeiro.