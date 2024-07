Chico: Netflix não soube lidar com denúncia de abuso em Casamento às Cegas

Pronunciamento oficial

Um dia após o ocorrido, Camila Queiroz tratou de informar que Ingrid foi "acolhida e amparada" pela equipe de Casamento às Cegas após expor o caso de violência na edição de reencontro. "Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance."

Apresentadora lamentou que o caso de violência ainda aconteça com muitas mulheres em pleno 2024. "Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência."

Para Splash, a Netflix, Endemol Shine Brasil e o time de Casamento às Cegas Brasil lamentaram o caso ocorrido na quarta temporada do reality shows. Eles ainda informaram que estão ajudando as autoridades na apuração da denúncia realizada por Ingrid.

A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.

Ainda no Central Splash

Bárbara Saryne diz que a ordem das pautas e das conversas com os casais no "reencontro" foi ruim. "Se isso era sabido, não precisava nem ter exposto Ingrid. A presença de Leandro também não deveria ocorrer no evento; que deixassem a Ingrid falar ou a poupasse disso e que os apresentadores explicassem que existe uma questão judicial".