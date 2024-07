Ana Maria comenta separação de Iza e critica Yuri: 'Deixa o vento levar'

Ana Maria Braga, 75, falou sobre o fim do relacionamento da cantora Iza com o jogador Yuri Lima.

E que se vá, Iza. Faça da sua tristeza confete e deixa o vento levar. Ontem ela foi pega por uma avalanche de fofocas, que não eram fofocas. Ela, através da sua rede social, informou com a maior dignidade que está separada do jogador de futebol Yuri Lima depois de confirmar um caso de traição. Homem que é homem não se presta a esse tipo de papel. Ana Maria, no Mais Você (Globo)

Grávida, Iza anunciou na noite de quarta-feira (10) que está se separando do jogador de futebol Yuri Lima após confirmar uma traição do parceiro. Ela também revelou que a amante de Yuri tentou vender informações para a imprensa.