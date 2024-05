Ator de 'As Branquelas' relembra quando filho se revelou trans: 'Eu cresci'

Marlon Wayans, 51, relembra quando seu filho mais velho, Kai, 24, revelou ser um homem trans.

O ator de "As Branquelas" diz que também passou por um tipo de transição. "Fui da provocação à aceitação. Demorei uma semana, e nessa semana eu cresci mais que tem todo o resto da minha vida", relembra em entrevista à revista People.