Luca Scarpelli, de 'Queer Eye', quer mais visibilidade para termo 'boyceta'

Ele foi alvo de comentários preconceituosos do deputado federal Nikolas Ferreira(PL-MG). "Eu tenho um corpo em que habita uma vulva e uma vagina. Não é só uma mulher que tem uma vulva, um útero. Quando a gente traz a discussão do boyceta é sobre isso. Homem também tem".

Sobre a marcha, que antecede os eventos do mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, Luca a define como uma "grande conquista". "Nós estamos conseguindo complexificar a pauta, trazer nuances, mostrar que não é porque somos pessoas trans que somos iguais. As demandas são outras, as questões são outras".