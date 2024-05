Helio de La Peña: Como fazer tudo errado e dar certo?

A verdade, é que as coisas funcionam quando você faz o que gosta.

O Zeca encanta o Brasil com seu jeito despojado, sua sinceridade e sua filosofia de só fazer o que ele gosta. Zeca não gosta de trabalhar, mas trabalha com o que ama, logo deixa de ser trabalho.

A satisfação dele no palco é escancarada. Quando tá em Xerém (distrito em Duque de Caxias), cercado de compositores ouvindo e criando sambas para o próximo álbum, Zeca é só alegria. Mas quando chega o batalhão de repórteres para perguntar 'de onde vêm a inspiração para o novo disco, ele fecha a cara, para desespero da assessoria de imprensa. Você sabe como essas matérias são importantes para venda.

No dicionário devia constar "Zeca Pagodinho" como sinônimo de "ócio criativo". E por falar em ócio criativo, eu tenho uma trajetória parecida com a do Zeca.

Desde garoto, meus pais falavam que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Estudei, me formei em engenharia, trabalhei por seis anos na área. Dos 30 dias do mês, eu só tinha um de prazer: o dia do pagamento.

Minha sorte é que esse impasse foi se resolvendo ainda na faculdade. Durante o curso, eu não tinha ideia de como os intervalos seriam fundamentais para o meu futuro. Entre uma aula e outra, eu, Beto Silva e Marcelo Madureira, vendíamos o jornalzinho "Casseta Popular", que a gente criou sem a menor pretensão, só para se divertir.