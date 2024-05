Desafios e mistério: filme expõe história de amor e exagero de Sidney Magal

Bastidores de "Meu Sangue Ferve Por Você" Imagem: Divulgação

O filme, que estreou na quinta passada (30), pretende encher as salas de cinema no Brasil, já que conseguiu uma lacuna de dois meses de exibição nas telonas —uma vitória cada vez mais rara entre produções nacionais. "É um filme de sala de cinema", afirma Machline. "É o lugar ideal para assistir a esse filme por causa do som, da projeção e do clima. A expectativa é a melhor possível."

Essa é mais uma pedrinha para construir essa volta do cinema, para sedimentar, e para a gente entender que 'cinema brasileiro' não é gênero, é algo legítimo. Paulo Machline

Elenco empenhado

Sidney Magal não poupou elogios ao ator que o interpreta, Filipe Bragança. "O ego do artista é grande, e geralmente a gente critica as coisas porque acha que nunca são a nossa cara, a nossa voz e 'perfeição'. Eu me surpreendi por isso: quando vi o trabalho dele, fiquei tão feliz, como se estivesse vendo nascer um novo Magal. A voz dele está emocionante e muito próxima."