Christian Chavez, do RBD, revela se entraria ou não em um reality show

Apesar de não topar o desafio, o cantor mexicano diz admirar as pessoas que se jogam em um reality de confinamento. Christian já participou do 'Esse Artista Sou Eu' do SBT em 2014. "Foi difícil, eu ficava muito estressado", confessa.

Encontro com Joelma

Christian e a cantora brasileira se encontraram pela primeira vez no Brasil ontem (30) para ensaiar o show que acontece hoje em São Paulo. Antes de subir ao palco, o eterno RBD diz: "Estou muito feliz de estar no Brasil e conhecer Joelma. Tive uma conexão muito especial com ela"