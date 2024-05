Caminhada de mulheres lésbicas quer 'dedo na ferida' do lesbocídio

Para dar início ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, acontece a 22ª edição da Caminhada Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. O evento será no próximo sábado (1º), na Praça da República, reivindicando o fim do lesbocídio e bifobia. Segundo Andreia Teixeira, coordenadora de história e memória da caminhada, a intenção de ter um evento separado da Parada do Orgulho LGBTQIA+ é promover a visibilidade para a causa lésbica. "Nós sempre promovemos outros movimentos em busca dessa visibilidade e se destacar no meio dessa multidão. Geralmente, sempre há um foco maior no homem gay, mas o movimento é diverso".

No topo deste pedido por visibilidade estão os nomes de Carol e Luana, que foram assassinadas brutalmente em um crime de lesbocídio —termo usado para designar a violência contra mulheres lésbicas. "Chegamos neste tema após o Dossiê do Lesbocídio indicar que as mulheres que mais sofrem violência são periféricas, negras e que não perfomam feminilidade", explica Sheila Costa, coordenadora de comunicação da caminhada.

O dossiê em questão foi lançado em 2018 pelas pesquisadoras Suane Felippe Soares e Milena Cristina Carneiro Peres e aponta que, entre os anos 2014 e 2017, houve um aumento de mais de 237% no número de mortes de mulheres lésbicas no país.