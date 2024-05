Buscas por séries LGBTQIA+ no Google mais que triplicaram em SP

Os usuários do Google da capital paulista procuraram o termo "séries LGBTQIA+" três vezes mais na comparação com os últimos cindo anos. Um estudo da plataforma, revelado com exclusividade para Splash, aponta que o aumento representa mais de 26% de busca.

A procura por "livros LGBTQIA+" também subiu. O Google diz ser mais de +170% de busca.

As buscas pela Parada LGBTQIA+ já aumentaram quatro vezes na cidade de São Paulo na comparação dos últimos 10 dias com o período anterior (+330%). No Brasil, as pesquisas mais que dobraram (+120%).



"Quando ocorre a Parada LGBTQIA+?" é a pergunta mais buscada sobre a Parada LGBTQIA+ na cidade de São Paulo nos últimos 30 dias. Parada LGBTQIA+, filmes LGBTQIA+ e bandeira LGBTQIA+. Esses são os termos mais buscados ao lado da sigla LGBTQIA+ em SP nos últimos 30 dias.