Bianca rebate críticas por magreza: 'Não pode julgar o corpo do coleguinha'

Bianca Andrade disse que emagreceu por "estresse" e rebateu as críticas. "Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas"

Estou com essa cara porque realmente estou muito magra, não foi que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado [algo], se eu tivesse vontade de fazer [harmonização], seria um problema meu, entende? E tem uma galera que toda vez que eu posto tutorial de maquiagem comentam que o meu rosto é torto. Pelo amor de Deus, parem com isso Bianca Andrade