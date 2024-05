Atriz de This Is Us anuncia 3ª gravidez e cita a série: 'Vida imita a arte'

Mandy Moore, 40, revelou nesta sexta-feira (31) que está grávida pela terceira vez.

O que aconteceu

A atriz de "This Is Us", fez referência a série ao anunciar a gestação. "Algumas vezes, a vida imita a arte. A terceira no nosso 'Grande Trio' está vindo logo. Mal posso esperar por esses dois meninos terem uma irmãzinha."

Na imagem, os filhos Gus, 3, e Ozzie, de 1 ano e 7 meses, aparecem com camisetas escritas: "mais velho" e "do meio".