Anitta desabafa ao ser questionada se posaria para a Playboy: 'Tão sexista'

Anitta contou que não se importa em falar sobre sua vida íntima, mas que ela é mais do que isso. "Não me importo em falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, então não me importo de ser questionada sobre isso. Eu amo ser uma pessoa sexual. Faz parte da minha personagem."

Eu simplesmente não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se 'Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe'. Não, isso não é tudo que eu sei. Eu estava gerenciando minha própria carreira por muitos anos. Eu sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzido apenas a sexo. Eu faço muito e ainda quero fazer muito mais Anitta

Relação com Peso Pluma

Anitta abre o jogo sobre relacionamento com Peso Pluma Imagem: Reprodução/Divulgação

Ainda ao Today, Anitta comentou sobre os rumores de um possível romance com Peso Pluma. "Eu realmente gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Um grande artista, muito humilde. Ele me lembra muito quando eu tinha a idade dele; ele tem 24 anos, eu tenho 31."