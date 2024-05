A Grande Conquista: Vinigram é terceiro eliminado com 19,79% dos votos

Vinigram foi eliminado na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas 19,79% dos votos. O Conquisteiro disputou a berlinda com Hadad e Lucas de Albú, mas foi o menos votado para ficar no programa.

Como foi a eliminação

Rachel Sheherazade iniciou o discurso antes da eliminação: "Não há tempos de paz em um reality como A Grande Conquista... o mundo espera que sejamos jogadores perfeitos. Nós somos contraditórios, imensos, só a gente sabe como a gente é".