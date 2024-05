Na berlinda, Vinigram começa a se despedir; Guipa aposta em Hadad

Vinigram mencionou na madrugada de hoje (30) que pensa em sua eliminação em A Grande Conquista 2 (Record). Guipa, por sua vez, aposta na saída de Hadad.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Brenno, Fellipe e Lizi na madrugada, Vinigram disse que "gostou demais" de conhecer todos eles. "Vou levar para sempre", disse. "É um discurso de verdade, independente do que acontecer".



O Conquisteiro está na berlinda com Hadad e Lucas de Albú.