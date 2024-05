Jojo expõe conhecida que estava falando mal dela: 'Tem que manter a pose'

"Olha que engraçado, tem uma mensagenzinha dela aqui no meu Instagram. Ela pode realmente achar tudo isso de mim, mas ela tem que achar e manter a pose", disparou a carioca. "Não é vir no meu Instagram e pedir ajuda. Como é que são as coisas", ironizou.

Jojo ainda incentivou a amiga a mostrar o print para quem lhe falava mal da ex-Fazenda. "É como está o mundo. Não querem trabalhar, estudar, só querem falar mal dos outros. E pedir. Que feio."

Depois, Todynho voltou em seus stories para contar odesenrolar da história. "Ficou toda sem graça quando minha amiga mostrou o print e foi embora. Ficou feia na roda, né? Fala de mim, mas fala baixo. Ou melhor, não deixa rabo preso. Para não passar essas vergonhas", finalizou.