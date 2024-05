Influenciadora denuncia agressão do namorado: 'Achei que tinha morrido'

Quando deu 1h da manhã, ele levantou e começou a falar que ia matar todo mundo. Gritando, tendo falas desconexas. Janaína Prazeres

Kalel começou a se agredir. "Ele já retornou dando socos na própria cabeça. Eu ajoelhei no chão, pedi por favor para parar, falei que estava do lado dele. Ele não parava. Eu falei: só não se machuca. Ele respondeu: já que eu não posso me machucar, vou machucar você."

Ele sufocou Janaína, que desmaiou. Ela diz que acordou e viu os lençóis manchados com seu próprio sangue, implorou para o namorado parar e disse que estava prestes a morrer. "Aí ele respondeu: vai tomar banho, tira esse sangue, olha o que você fez", conta. Quando ela voltou do banho, pensando numa forma de pedir socorro, ele a nocauteou de novo.

Eu apaguei e achei que tinha morrido. Não sei quanto tempo se passou, acordei no pé da cama pelada, de bruços, com a cabeça para baixo. Ele andando de lá para cá falando: por que você não morre, sua desgraçada? Janaína Prazeres

Janaína conseguiu fugir quando ele estava no banheiro e pediu ajuda a um funcionário do hotel, que a escondeu na cozinha. A polícia foi acionada e deteve o namorado enquanto Janaína era socorrida. Ela sofreu fraturas no nariz, no maxilar e na órbita ocular esquerda. A modelo teve a visão do olho esquerdo comprometida e, três dias depois da agressão, retornou ao Brasil, onde passou por cirurgias de reconstrução da face.