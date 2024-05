Guipa diz que puxará Lizi caso se torne Dono: 'Não quero mais ir embora'

Ele explica que qualquer pessoa que a dupla indicar para a berlinda pode fazer um deles se tornar alvo da Zona. "Se a gente quer permanecer — e eu quero —, esquece. Vou puxar ela", afirmou. "Eu não quero mais ir embora não. Agora vão ter que me aguentar. Tô no quarto dia em que não penso em nada fora daqui".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Hadad Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso