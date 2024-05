Carmo Dalla Vechia sobre falar de sexualidade: 'Eu iria me aceitar melhor'

Carmo Dalla Vechia, 52, em entrevista à Quem:

Falar abertamente sobre sexualidade. "Percebi que eu poderia diminuir o meu próprio preconceito falando do assunto. Eu iria me aceitar melhor. Acho muito estranho quando escuto 'não tenho preconceito' ou 'não sou homofóbico'. Eu mesmo não sei se eu não sou ainda porque cresci com as pessoas falando que eu era um sujeito errado. Quando alguém que não é gay vem me dizer que não tem preconceito eu arregalo o olho, "Ah é? Você tem certeza?"