Além da Paulista: confira outros eventos em prol dos LGBTQIA+ em São Paulo

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 660 - Barra Funda

Marcha do Orgulho Trans de São Paulo

No dia 31 de maio acontecerá a sétima edição do evento, com concentração das 11h às 16h no Largo do Arouche. Após a volta no centro de São Paulo, o público retorna para o ponto de partida, onde haverá uma série de shows das 18h às 21h.

Informações: https://orgulhotrans.com.br/

Endereço: Largo do Arouche, SP

Corrida do Orgulho LGBT+

Pertencente ao calendário oficial dos eventos pré-Parada, a corrida tem como missão a conscientização sobre a democratização dos esportes. O percurso tem um trecho de 5 km para corrida e mais 3 km de caminhada. A abertura da arena acontece às 6h50, no sábado (1º), e a largada às 8h. A inscrição deve ser feita no site no valor de R$ 98 e dá direito a um kit para os corredores.