Albú faz promessa inusitada caso volte da Zona de Risco: 'Privada entupida'

Lucas de Albú fez uma promessa inusitada na tarde de hoje (30), que cumprirá caso volte da Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Albú revelou para os Conquisteiros que se envolverá mais com a limpeza da Mansão caso volte da Zona de Risco. O participante disputa a permanência no reality com Hadad e Vinigram.