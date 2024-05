Edlaine chora por rival e Kaio aponta: 'Quando ele sair, vai se arrepender'

Edlaine chorou com Kaio em A Grande Conquista 2 (Record). Ela admitiu estar se sentindo culpada pela situação estressante com Vinigram.

O que aconteceu

A Conquisteira desabafou com Kaio, que opinou: "Para mim, ele está fazendo uma crueldade com você. Sabendo que você gosta dele e te deixando com esse sentimento de culpa... amizade não é isso. Quando ele sair daqui, ele vai se arrepender".